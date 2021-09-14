Российский пенсионер устроил стрельбу в поликлинике

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и громко ругался, а после достал охотничье сигнальное ружье и выстрелил несколько раз.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажиры автобуса устроили стрельбу из-за обиды на кондуктора. По словам самого кондуктора, после выстрела молодые люди выбежали из салона. Сотрудники полиции задержали двоих человек в возрасте от 17 до 20 лет. Оказалось, что из пистолета выстрелил именно несовершеннолетний.