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Российский пенсионер устроил стрельбу в поликлинике

Lenta.ruиещё 1
54 минуты назад

82-летний пенсионер устроил стрельбу в поликлинике города Златоуст Челябинской области. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Российский пенсионер устроил стрельбу в поликлинике
Фото: ТАССТАСС

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и громко ругался, а после достал охотничье сигнальное ружье и выстрелил несколько раз.

В результате инцидента никто не пострадал, сотрудники полиции задержали россиянина. Ведомство начало проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажиры автобуса устроили стрельбу из-за обиды на кондуктора. По словам самого кондуктора, после выстрела молодые люди выбежали из салона. Сотрудники полиции задержали двоих человек в возрасте от 17 до 20 лет. Оказалось, что из пистолета выстрелил именно несовершеннолетний.

Происшествия,Челябинская Область,Златоуст,
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