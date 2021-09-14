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Мавриди признался в побеге и рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях

RT на русском
34 минуты назад

Сбежавший из-под стражи в августе Александр Мавриди, пойманный накануне, рассказал обо всех обстоятельствах побега и о том, что сам он скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. В рюкзаке у мужчины нашли $3 тыс., 1350 и 70 тыс. рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Мавриди рассказал, где скрывался после побега из-под стражи
Фото: мвд.рфмвд.рф

Мавриди предъявлено обвинение в побеге из-под стражи (ч. 2 ст. 313 УК России).

«На допросе Мавриди дал следователю признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что он скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Московской области. В ходе выемки из рюкзака Мавриди изъято $3 тыс., 1350 и 70 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Мужчину направили в изолятор временного содержания.

Вечером 13 сентября в МВД заявили, что в московском районе Митино на Дубравной улице правоохранительные органы задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из изолятора временного содержания в Истре.

Происшествия,Александр Мавриди,МВД,Московская Область,Москва,
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