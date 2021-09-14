Мавриди рассказал, где скрывался после побега из-под стражи

Сбежавший из-под стражи в августе Александр Мавриди, пойманный накануне, рассказал обо всех обстоятельствах побега и о том, что сам он скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. В рюкзаке у мужчины нашли $3 тыс., 1350 и 70 тыс. рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.