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В американском ТЦ стрелок открыл огонь, есть раненые

Газета.Ru
1 час назад

В торговом центре в американском городе Мерсед штата Калифорния произошла стрельба. О случившемся сообщает портал ABC30 Action News.

В ТЦ в Калифорнии произошла стрельба
Фото: ReutersReuters

Неизвестный открыл огонь вечером в понедельник по местному времени.

Под пули попали посетители торгового центра и пиццерии. Известно о трех раненых, двое из которых госпитализированы. Их разместили в больницах города Модесто.

Пострадал и стрелок, он находится в медицинском центре. Его личность пока не раскрывается, как и мотивы преступления.

Ранее в США мужчине предъявили обвинение за жестокое убийство 10 человек. В американском городе Боулдер, штат Колорадо, 21-летний мужчина, застрелил 10 человек в супермаркете.

Происшествия,Мерсед,
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