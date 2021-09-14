В ТЦ в Калифорнии произошла стрельба

В торговом центре в американском городе Мерсед штата Калифорния произошла стрельба. О случившемся сообщает портал ABC30 Action News.

Фото: Reuters Reuters

Неизвестный открыл огонь вечером в понедельник по местному времени.

Под пули попали посетители торгового центра и пиццерии. Известно о трех раненых, двое из которых госпитализированы. Их разместили в больницах города Модесто.

Пострадал и стрелок, он находится в медицинском центре. Его личность пока не раскрывается, как и мотивы преступления.