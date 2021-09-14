Появилось видео допроса Александра Мавриди, сбежавшего из ИВС

Пятого сбежавшего заключенного из ИВС в Истре задержали в Митино. Видео с допроса Александра Мавриди появилось в telegram-канале «360».

По информации ТАСС, беглого заключенного вычислили благодаря системе распознавания лиц. Камеры зафиксировали Мавриди в одном из магазинов на улице Дубравной.Пойманному заключенному предстоит пройти процедуру дактилоскопии.