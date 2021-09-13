В селе устроили сход из-за убийства женщины мигрантами

В российском селе Бужаниново под Сергиевым Посадом около 200 человек вышли на улицы с требованием наказать гастарбайтеров, изнасиловавших местную 65-летней жительницу и убивших ее. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: телеграм-канал "Подъем" телеграм-канал "Подъем"

По словам местных жителей, в селе есть большая проблема с мигрантами. Они пристают даже к школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Случай с пенсионеркой стал последней каплей для людей.

По данным Telegram-канала, сейчас к месту собрания подтягивают сотрудников полиции и ОМОНа.