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В российском селе мигранты изнасиловали и убили 65-летнюю женщину

Lenta.ru
16 минут назад

В российском селе Бужаниново под Сергиевым Посадом около 200 человек вышли на улицы с требованием наказать гастарбайтеров, изнасиловавших местную 65-летней жительницу и убивших ее. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В селе устроили сход из-за убийства женщины мигрантами
Фото: телеграм-канал "Подъем"телеграм-канал "Подъем"

По словам местных жителей, в селе есть большая проблема с мигрантами. Они пристают даже к школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Случай с пенсионеркой стал последней каплей для людей.

По данным Telegram-канала, сейчас к месту собрания подтягивают сотрудников полиции и ОМОНа.

6 сентября 2021 года в Киселевске две одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Позднее в заброшенном доме были найдены тела девочек. В течение нескольких часов установили личность подозреваемого в убийстве школьниц, отследив его по камерам видеонаблюдения. В изнасиловании и убийстве сознался 41-летний Виктор Пестерников, его арестовали на два месяца.

Происшествия,Виктор Пестерников,
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