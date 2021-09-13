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Фотограф сорвался с лестницы и разбился насмерть в центре Москвы

Мослента
29 минут назад

Неизвестный мужчина упал с пожарной лестницы и разбился насмерть в центре Москвы. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фотограф разбился насмерть в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, погибший является уроженцем Коми. Его тело было найдено в центре столицы. По характеру полученных травм медики определили, что мужчина упал с большой высоты.

Позже очевидцы прояснили, что мужчина был замечен с фотоаппаратом на крыше расселенного дома по адресу, где был зафиксирован несчастный случай. Трагедия произошла в результате обрыва пожарной лестницы. На данный момент тело фотографа направили на экспертизу. Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее рабочий сорвался с троса строительного подъемника и разбился насмерть на улице 800-летия в Москве. Несчастный случай произошел при проведении работ на кровле многоквартирного дома.

Происшествия,РЕН ТВ,Москва,
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