Фотограф разбился насмерть в центре Москвы

Неизвестный мужчина упал с пожарной лестницы и разбился насмерть в центре Москвы. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным источника, погибший является уроженцем Коми. Его тело было найдено в центре столицы. По характеру полученных травм медики определили, что мужчина упал с большой высоты.

Позже очевидцы прояснили, что мужчина был замечен с фотоаппаратом на крыше расселенного дома по адресу, где был зафиксирован несчастный случай. Трагедия произошла в результате обрыва пожарной лестницы. На данный момент тело фотографа направили на экспертизу. Полиция начала проверку по данному факту.