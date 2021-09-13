Силовики оцепили «Магнит» после отравления семьи

В магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве и в подъезде дома, где проживали насмерть отравившиеся 15-летняя девочка и ее 61-летняя бабушка, идут следственные действия. Территория оцеплена, сообщает Telegram-канал Mash.

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10 сентября врачи госпитализировали девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Отец подростка арбуз не ел и не пострадал. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Однако позднее число госпитализированных из домов 16 и 18 по Совхозной улице в Москве выросло до 11 человек. У них отмечался подъем температуры и рвота, при этом часть пострадавших арбузы не ели.

В крови погибших были найдены следы ядовитого вещества — этиленгликоля, используемого в антифризах, тормозных жидкостях, средствах для мытья окон и креме для обуви.

Сегодня силовики проводят следственные действия в магазине «Магнит» и в подъезде дома, где жили девочка и ее бабушка. Территория оцеплена, посторонних не пускают, отмечает Telegram-канал Mash.

По данным канала, специалисты ищут все, что может содержать этиленгликоль. Для помощи полиции на место приехали медики.