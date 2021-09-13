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Лидер «25/17» Андрей «Бледный» пропал после ранения

Елена Прошина
30 минут назад

Лидер группы «25/17» Андрей Поздноухов «Бледный» пропал после того, как получил ранение из травматического пистолета, сообщает «МК».

Лидер «25/17» Андрей «Бледный» пропал после ранения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, около 2:00 13 сентября на площади Тверской Заставы в Москве музыканту выстрелили в лицо из оружия два раза. Свидетельница происшествия позвонила в полицию. От госпитализации и дачи показаний Поздноухов отказался и заявил, что поедет домой в Краскногорск.

Однако до дома мужчина так и не доехал. Как заявил его коллега по группе Антон Завьялов, который разговаривал с супругой рэпера, на телефонные звонки музыкант не отвечает, у знакомых и родственников его нет.

Если Бледный не объявится к концу дня, близкие обратятся в полицию с заявлением о пропаже.

Напомним, что группа «25/17» создана Андреем «Бледным» в 2002 году в Москве и до 2009-го была известна как «Иезекииль 25:17». Второй ключевой участник коллектива Антон «Ант» Завьялов пришел в группу в 2006-м.

Происшествия,Антон Завьялов,
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