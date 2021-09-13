Лидер группы «25/17» пропал после перестрелки

Рэп-исполнитель и лидер группы «25/17» Андрей Позднухов (Бледный) пропал после того, как вышел с полицейского допроса, на котором он оказался из-за случившейся ранее перестрелки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Фото: blednyi_2517 blednyi_2517

По словам его родственников, рэпер не ночевал дома, а также не выходит на связь и не отвечает по телефону. Супруга музыканта и его друзья обзвонили всех знакомых, однако никто не знает, где он.

Родственники пропавшего планируют обращаться в полицию.