Лидер группы «25/17» пропал после перестрелки

Рэп-исполнитель и лидер группы «25/17» Андрей Позднухов (Бледный) пропал после того, как вышел с полицейского допроса, на котором он оказался из-за случившейся ранее перестрелки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам его родственников, рэпер не ночевал дома, а также не выходит на связь и не отвечает по телефону. Супруга музыканта и его друзья обзвонили всех знакомых, однако никто не знает, где он.
Родственники пропавшего планируют обращаться в полицию.
Ранее стало известно, что в Бледного выстрелили из травматического пистолета в центре Москвы. Тогда пострадавший отказался от госпитализации и не стал писать заявление в полицию, заявив, что ему нужно домой.