В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Суд решил судьбу блогера Mellstroy, избившего девушку во время стрима

РИА "ФедералПресс"
26 минут назад

Пресненский районный суд Москвы на сегодняшнем заседании оставил без изменений приговор блогеру Андрею Буриму, более известному как Mellstroy, получившему полгода исправительных работ за избиение девушки во время прямой трансляции в Сети. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Суд оставил без изменений приговор треш-стримеру Mellstroy
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приговор мирового судьи оставить без изменений, апелляционную жалобу потерпевшей – без удовлетворения», – отметили в суде.

Добавим, что в июле Бурим был приговорен к полугоду исправительных работ. Именно столько запрашивала для блогера прокуратура. При этом представитель потерпевшей настаивал на самом строгом по статье «Побои» УК РФ наказании – двух годах лишения свободы, пишет Life.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, в октябре 2020 года во время стрима Mellstroy схватил 21-летнюю модель Алену Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. В результате девушка разбила губы и сломала брекеты.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,ФедералПресс,Москва,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители