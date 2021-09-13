Суд оставил без изменений приговор треш-стримеру Mellstroy

Пресненский районный суд Москвы на сегодняшнем заседании оставил без изменений приговор блогеру Андрею Буриму, более известному как Mellstroy, получившему полгода исправительных работ за избиение девушки во время прямой трансляции в Сети. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Приговор мирового судьи оставить без изменений, апелляционную жалобу потерпевшей – без удовлетворения», – отметили в суде.
Добавим, что в июле Бурим был приговорен к полугоду исправительных работ. Именно столько запрашивала для блогера прокуратура. При этом представитель потерпевшей настаивал на самом строгом по статье «Побои» УК РФ наказании – двух годах лишения свободы, пишет Life.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, в октябре 2020 года во время стрима Mellstroy схватил 21-летнюю модель Алену Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. В результате девушка разбила губы и сломала брекеты.