В Тюмени шлагбаум «одолел» двух взрослых мужчин. Курьезное видео опубликовано в Instagram-аккаунте v_tyumeni. На кадрах видно, как местные жители в состоянии алкогольного опьянения пытаются пройти через преграду, но оказываются не в силах устоять перед ней и падают на асфальт.
«Что в голове у таких людей?» – подписал ролик автор публикации.
Ранее ГУ МВД России по Тюменской области сообщало, что в минувшие выходные в регионе 48 водителей были отстранены сотрудниками ГИБДД от управления автомобилями за нахождение за рулем в состоянии опьянения.