В Тюмени шлагбаум «одолел» двух взрослых мужчин. Курьезное видео опубликовано в Instagram-аккаунте v_tyumeni. На кадрах видно, как местные жители в состоянии алкогольного опьянения пытаются пройти через преграду, но оказываются не в силах устоять перед ней и падают на асфальт.