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Шлагбаум в Тюмени «одолел» двух мужчин. Видео

Александр Кузьмин
44 минуты назад

В Тюмени шлагбаум «одолел» двух взрослых мужчин. Курьезное видео опубликовано в Instagram-аккаунте v_tyumeni. На кадрах видно, как местные жители в состоянии алкогольного опьянения пытаются пройти через преграду, но оказываются не в силах устоять перед ней и падают на асфальт.

«Что в голове у таких людей?» – подписал ролик автор публикации.

Ранее ГУ МВД России по Тюменской области сообщало, что в минувшие выходные в регионе 48 водителей были отстранены сотрудниками ГИБДД от управления автомобилями за нахождение за рулем в состоянии опьянения.

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