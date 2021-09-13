Мужчину задержали за двойное убийство в Москве

Правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который обвиняется в совершении двойного убийства на востоке Москвы. Об этом в понедельник, 13 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

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По данным следствия, в период с 28 мая по 2 июня 2021 года, обвиняемый, находясь в заброшенном здании на улице Большая Черкизовская, поссорился со своим знакомым. Мужчина жестоко избил оппонента, от чего тот скончался на месте. Обвиняемый скрыл тело погибшего в строении. Уже в июле произошла аналогичная ситуация. Мужчина также до смерти избил еще одного знакомого, а тело спрятал в одном из помещений здания.

— В дальнейшем 10 сентября 2021 года с целью сокрытия двух скелетированных тел, обвиняемый обратился к мужчине, с которым они познакомились накануне, чтобы он помог ему выкопать яму вблизи заброшенного здания. Мужчина, увидев тела погибших ответил отказом и сообщил об увиденном в правоохранительные органы, — рассказала Юлия Иванова.

Подозреваемого оперативно задержали. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение.В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого. Расследование по уголовному делу продолжается, добавила Юлия Иванова.