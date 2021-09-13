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Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору

News.ruиещё 3
14 минут назад

Отбывающий тюремный срок оппозиционер Алексей Навальный подал иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Об этом говорится в картотеке суда.

Навальный подал в суд на два ведомства
Фото: ТАССТАСС

Иск зарегистрирован сегодня, 13 сентября. В категории дела указывается, что будет оспариваться решение действий или бездействий органов государственной власти. Суть требований в карточке не указана.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что проекты оппозиционера Алексея Навального в России финансировали десятки сотрудников иностранных посольств. По её словам, больше всего пожертвований поступало от посольств США и Германии. Также в финансировании участвовали дипломаты Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. При этом дипломат не уточнила, о каких проектах идёт речь. Другие доказательства финансирования сотрудниками дипмиссий российской оппозиции также не приводятся.

Захарова обвинила иностранные посольства в финансировании оппозиции

Кроме того, Владимирский областной суд отклонил апелляцию Алексея Навального на решение Октябрьского районного суда Владимира, который признал правомерными действия администрации исправительной колонии 3. Та запретила адвокатам проносить смартфоны. Сам Навальный на заседание суда не явился.

Закон о запрете адвокатам проносить средства аудио и видеофиксации в колонии был принят в июне. Его назначение не очень понятно, потому что цель так и указана: исключить случаи проноса аудио и видеозаписывающей техники.

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