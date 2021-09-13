Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) заявили о ликвидации пяти похитителей детей. Как сообщает Aamaj News, банду обнаружили в Мазари-Шарифе и освободили четверых несовершеннолетних.

Спецоперацию талибы провели в ночь на понедельник. Как они заявили, в банде похитителей состояли четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Боевики убили всех.

В ночь на 13 сентября несколько афганских СМИ сообщили о крупном столкновении в Мазари-Шарифе. Журналисты предположили, что это мог быть конфликт талибов с другими боевиками.

Напомним, что ранее, 12 сентября, в афганской провинции Баглан возобновились бои между талибами и ополченцами. В результате перестрелки боевики «Талибана» понесли потери, и им пришлось отступить.