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Талибы казнили пятерых похитителей детей

Елена Прошина
38 минут назад

Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) заявили о ликвидации пяти похитителей детей. Как сообщает Aamaj News, банду обнаружили в Мазари-Шарифе и освободили четверых несовершеннолетних.

Спецоперацию талибы провели в ночь на понедельник. Как они заявили, в банде похитителей состояли четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Боевики убили всех.

В ночь на 13 сентября несколько афганских СМИ сообщили о крупном столкновении в Мазари-Шарифе. Журналисты предположили, что это мог быть конфликт талибов с другими боевиками.

"Талибан" объявил действие законов шариата в Афганистане

Напомним, что ранее, 12 сентября, в афганской провинции Баглан возобновились бои между талибами и ополченцами. В результате перестрелки боевики «Талибана» понесли потери, и им пришлось отступить.

Ранее в Панджшере силы сопротивления опровергли заявления талибов о взятии провинции. Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине.

Происшествия,Видео,Талибан,Россия,
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