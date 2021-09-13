В ДТП с автобусами, которое случилось на юго-западе Турции, пострадали 30 человек. Среди них могут быть и россияне, сообщило информагентство Demiroren.

По данным источника, на трассе Мугла — Денизли приблизительно в 07:30 по местному времени (совпадает с московским) произошло столкновение школьного и туристического автобусов. В последнем, как сообщает агентство, был 41 турист из России и с Украины.

По данным некоторых изданий, всего в аварии пострадали 41 турист и 7 школьников, их госпитализировали, по сообщениям других - в туристическом автобусе находился всего 41 человек, пострадали 30 человек.

По последним данным, вследствие аварии скончался водитель одного из транспортных средств - он потерял управление из-за сердечного приступа. Все пострадавшие доставлены в ближайшие клиники.

Ранее, 8 августа сообщалось, что четырнадцать человек погибли при аварии рейсового автобуса в районе города Балыкесир в западной части Турции.

Уточнялось, что транспортное средство потеряло управление и перевернулось. Ранения получили 18 пассажиров — их доставили в пять местных клиник.

По информации российского генконсульства в Стамбуле, среди погибших и раненых граждан РФ не было.