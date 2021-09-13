Сообщается, что оперативная группа ведет поиски собаки по кличке Ева по всей территории аэродрома, которая составляет 1300 гектаров. Согласно имеющейся информации, животное перегрызло защитный хомут и выбежало из переноски перед погрузкой на рейс. При этом повреждений на переноске не нашли.