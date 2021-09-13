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Раскрыты подробности о потерявшейся в аэропорту Домодедово собаке

Мослентаиещё 1
1 час назад

Пресс-служба аэропорта Домодедово раскрыла подробности спецоперации по поиску потерявшейся собаки. Комментарий ведомства опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Сообщается, что оперативная группа ведет поиски собаки по кличке Ева по всей территории аэродрома, которая составляет 1300 гектаров. Согласно имеющейся информации, животное перегрызло защитный хомут и выбежало из переноски перед погрузкой на рейс. При этом повреждений на переноске не нашли.

Ранее сотрудники Домодедово отказывались искать питомца россиянки Екатерины Безручко, летевшей рейсом из Москвы в Симферополь. Прилетевшей в Крым женщине домашнего любимца не вернули.

Позднее оказалось, что собака вырвалась во время транспортировки в московском аэропорту. Хозяйка написала заявление в полицию. Женщина утверждала, что ее питомца не ищут, а сотрудники аэродрома занимаются перекладыванием ответственности друг на друга.

Происшествия,Видео,Екатерина Безручко,Аэропорт Домодедово,
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