Банда преступников была ликвидирована в Мазари-Шарифе. В результате спецоперации освобождены четверо несовершеннолетних.

Об этом сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на службу безопасности движения «Талибан». Как уточняется, в группировке было четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка, все они ликвидированы.

В ночь на 13 сентября несколько афганских сетевых СМИ сообщили о крупном боестолкновении в Мазари-Шарифе. Журналисты предполагали, что это мог быть бой талибов с другими боевиками.