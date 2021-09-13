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Талибы сообщили о казни пяти похитителей детей

Говорит Москваиещё 1
1 час назад

Банда преступников была ликвидирована в Мазари-Шарифе. В результате спецоперации освобождены четверо несовершеннолетних.

Об этом сообщает агентство Aamaj News со ссылкой на службу безопасности движения «Талибан». Как уточняется, в группировке было четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка, все они ликвидированы.

"Талибан" объявил действие законов шариата в Афганистане

В ночь на 13 сентября несколько афганских сетевых СМИ сообщили о крупном боестолкновении в Мазари-Шарифе. Журналисты предполагали, что это мог быть бой талибов с другими боевиками.

«Талибан» — террористическая организация, запрещённая на территории России.

Происшествия,Видео,Талибан,
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