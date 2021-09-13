В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Украинский военный погиб в Донбассе

Lenta.ru
1 час назад

Украинский военнослужащий погиб в Донбассе 12 сентября, сообщает портал «Гордон» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Украинский военный погиб в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Киева, за прошедшие сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы велись возле населенных пунктов Нью-Йорк, Катериновка, Зайцево, Золотое-4 и других. Один военнослужащий был смертельно ранен. Еще трое получили осколочные ранения, они госпитализированы.

С начала суток 13 сентября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, добавили в штабе ООС.

Бородай заявил о подготовке Донбасса к войне

Между тем власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что украинские войска утром 13 сентября обстреляли из минометов село Васильевка в пригороде Ясиноватой, где находится насосная станция Южнодонбасского водовода, питающего жилые районы по обе стороны от линии соприкосновения. Информации о разрушениях нет.

Кроме того, был обстрелян из БМП-1 поселок Озеряновка на окраине Горловки, передает «Донецкое агентство новостей».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что армия страны может захватить территории ДНР и ЛНР, если такой приказ даст верховный главнокомандующий.

Происшествия,Алексей Данилов,
48
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители