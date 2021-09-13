Украинский военный погиб в Донбассе

Украинский военнослужащий погиб в Донбассе 12 сентября, сообщает портал «Гордон» со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным Киева, за прошедшие сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы велись возле населенных пунктов Нью-Йорк, Катериновка, Зайцево, Золотое-4 и других. Один военнослужащий был смертельно ранен. Еще трое получили осколочные ранения, они госпитализированы.

С начала суток 13 сентября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, добавили в штабе ООС.

Между тем власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что украинские войска утром 13 сентября обстреляли из минометов село Васильевка в пригороде Ясиноватой, где находится насосная станция Южнодонбасского водовода, питающего жилые районы по обе стороны от линии соприкосновения. Информации о разрушениях нет.

Кроме того, был обстрелян из БМП-1 поселок Озеряновка на окраине Горловки, передает «Донецкое агентство новостей».