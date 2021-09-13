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СК опубликовал видео с места жесткой посадки самолета под Иркутском

ТК «Звезда»
1 час назад

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео, на котором запечатлено место жесткой посадки самолета L-410 в тайге в Иркутской области. Известно, что на борту на момент аварии находилось 16 человек.

На кадрах видны искореженные элементы корпуса и салона воздушного судна, грудой лежащие посреди разбросанных вещей и сломанных во время приземления самолета деревьев.

Пилот L-410 рассказал о причинах авиакатастрофы

Самолет L-410, который экстренно сел в Иркутской области, был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате аварии четыре человека погибли, 12 пострадали.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей. По решению главы региона, 15 сентября объявлен днем траура.

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