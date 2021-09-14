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В Японии произошло масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"

Газета.Ruиещё 2
19 минут назад

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии заявила о том, что специалисты обнаружили повреждения почти всех фильтров в системе жидкостной очистки радиоактивной воды ALPS, сообщает телеканал NHK.

На АЭС "Фукусима-1" произошло масштабное повреждение фильтров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Полномасштабная проверка системы была проведена после того, как в конце августа специалисты выявили повреждение одного из фильтров, которые предназначались для предотвращения утечки радиоактивной воды из системы. В результате у 24 из 25 фильтров были выявлены дефекты. Как отмечает телеканал, к настоящему времени TEPCO (Токийская энергетическая компания) пока не фиксировала случаев утечек радиоактивной воды из системы ALPS, однако полностью исключать такую вероятность нельзя. Аналогичная проблема на станции произошла в 2019 году.

Тогда TEPCO не сумела определить причину повреждений и оператор заменил фильтры, после чего работа системы продолжилась. В 2011 году произошло сильное землетрясение магнитудой от 9,0 до 9,1 вызвавшее цунами.

Стихийное бедствие стало причиной аварии на АЭС "Фукусима-1", последствия которой исправляли несколько лет. Во время землетрясения погибли 18 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в Японии проведут эксперимент с очищенной водой с АЭС "Фукусима-1" и оценят ее воздействие на рыб и пригодность для использования в выращивании морепродуктов.

Происшествия,Катастрофы,Землетрясение,Япония,
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