«Итоги работы спецслужб говорят о том, что в очередной раз на территории республики произошел теракт. Киев в очередной раз решил усугубить ситуацию на Донбассе, чтобы был проведен саммит в "нормандском формате". Ведь в марте-апреле, когда украинские дроны бросали мины на детей, а на линию соприкосновения демонстративно направлялись военные, Зеленский смог добиться от Байдена первого телефонного звонка. Теперь такими же методами Киев добивается организации саммита "нормандской четверки", в котором Зеленскому, до реализации взятых Украиной на прошлой встрече обязательств, отказали», — сказал руководитель республики Денис Пушилин.