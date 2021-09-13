Украинские беспилотники взорвали нефтебазу в Донецке

На нефтебазе, расположенной в Кировском районе Донецка, 11 сентября прогремел взрыв. Об этом сообщил руководитель администрации города Алексей Кулемзин, передает РИА Новости.
Сегодня стало известно, что объект взорвали украинские силовики при помощи беспилотных летательных аппаратов. Также осуществлялись артиллерийские обстрелы Докучаевска, Верхнеторецкого и Озеряновки, в результате чего два мирных жителя получили ранения, сообщает Rg.ru.
Как рассказал местным изданиям заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов, два украинских беспилотника видели над нефтебазой еще до инцидента. По этой причине персонал решили эвакуировать.
На месте взрывов обнаружили обгоревшие части фюзеляжей и крылья. Сгорело 1,3 тыс. тонн топлива. Отмечается, что это стало уже третьим за неделю ударом, направленным на уничтожение инфраструктуры и зданий промышленного назначения ДНР.
«Итоги работы спецслужб говорят о том, что в очередной раз на территории республики произошел теракт. Киев в очередной раз решил усугубить ситуацию на Донбассе, чтобы был проведен саммит в "нормандском формате". Ведь в марте-апреле, когда украинские дроны бросали мины на детей, а на линию соприкосновения демонстративно направлялись военные, Зеленский смог добиться от Байдена первого телефонного звонка. Теперь такими же методами Киев добивается организации саммита "нормандской четверки", в котором Зеленскому, до реализации взятых Украиной на прошлой встрече обязательств, отказали», — сказал руководитель республики Денис Пушилин.