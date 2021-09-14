У авиакомпании упавшего L-410 выявляли нарушения

У авиакомпании «СиЛА», которая эксплуатировала самолет L-410, совершивший жесткую посадку под Иркутском 12 сентября, были выявлены грубые нарушения. Одним из главных является превышение допустимой высоты полетов пилотами компании.

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По данным авиаремонтного предприятия «Спарк», в январе 2021 года Роструд и Ространснадзор выявили несколько нарушений у авиакомпании «СиЛА», сообщают «Известия». Среди нарушений значится неточное выдерживание заданных высот полета, что выживший пилот Николай Махнутин назвал причиной крушения самолета.

Также были выявлены такие нарушения, как невыполнение проверки свободного хода управления самолетом перед взлетом, полет на высотах, превышающих допустимые. К тому же, данные «Спарк» свидетельствуют, что используемая система управления безопасностью полетов не обеспечивала выявления потенциальных угроз.