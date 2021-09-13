Всех пострадавших в авиакатастрофе под Иркутском доставили в больницу

Все пассажиры L-410, травмированные при жесткой посадке самолета рядом с поселком Казачинское в Иркутской области, доставлены в больницу поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную ЕДДС.

Фото: @r_chp/Telegram @r_chp/Telegram

"12 человек доставлены в больницу Есть один тяжелый, у остальных — [травмы] разной степени тяжести. Характер травм — переломы", - рассказали в службе.

В ЕДДС отметили, что тела погибших остались на месте крушения. Агентство пишет со ссылкой на пресс-службу областного правительства, что в Казачинское направляется вертолет санавиации с министром здравоохранения региона Яковом Сандаковым и командой квалифицированных медиков на борту.

"На борту санавиации находятся три бригады, включающих врача и медицинскую сестру, нейрохирург, травматолог, министр и руководитель санавиации. Всего 10 человек", - уточнили в правительстве.

Ранее спасатели освободили пассажиров из салона воздушного судна. Cамолет был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Казачинское после жесткой посадки. Инцидент произошел приблизительно в 23:15 (18:15 по московскому времени). L-410 находится в реке Киренга. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна.