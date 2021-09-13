СМИ назвали причину отравления семьи арбузом в Москве

В крови женщины и девочки погибших от отравления после того, как они съели арбуз, нашли следы этиленгликоля. Об этом журналистам сообщили собственные источники.

«В крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля», — пишет 5-tv.ru, ссылаясь на собственные источники. Это вещество содержится в составе тормозных жидкостей, антифризов, жидкостей для мытья посуды и так далее.

Трагедия произошла 10 сентября. Семья купила арбуз в «Магните», после того, как две женщины и девочка съели его, все трое отравились. Спасти удалось только 38-летнюю мать девочки. Позднее из этого же дома госпитализировали еще троих, а затем — еще двоих.