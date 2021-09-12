«Мы здесь! Помогите!» В Иркутской области разбился самолет

Медики и спасатели прибыли на место ЧП в Иркутской области

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При повторном заходе на посадку в Иркутской области разбился пассажирский самолет L-410. На борту находились 16 человек. Оперштаб сообщает о четырех погибших, среди них — пилот. К месту ЧП уже прибыли медики и спасатели, а СК возбудил уголовное дело. Что известно о происшествии — в материале «Газеты.Ru».

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Пассажирский самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское, совершил жесткую посадку в Иркутской области. Его, как сообщает источник «Интерфакса», обнаружили вблизи взлетно-посадочной полосы.

«Очевидцы обнаружили самолет. Он находится в 4 км от взлетно-посадочной полосы. Достали четверых человек», — отметил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала «Baza», обломки самолета обнаружены в 2 км от села Казачье — на острове. Поиски осложняет туман.

Предварительно, погибли до четырех человек, в том числе капитан воздушного судна, сообщает оперштаб. «Baza» сообщала о таком же количестве погибших. По данным проекта, второй пилот находится в невменяемом состоянии — у него нервный срыв. РЕН ТВ и Telegram-канал «112» указывали на трех жертв.

При этом в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева утверждали, что все живы.

«Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно, все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет», — цитирует сообщение ТАСС.

Эту информацию в комментарии Telegram-каналу Mash, подтвердил и сын пассажирки Елены Полулях. По его словам, он находится на связи с матерью. Она рассказала сыну, что все выжили. Недавно на место крушения прибыли медики. Следом за ними прибыли и спасатели на место ЧП.

Когда люди увидели фонарики, начали кричать: «Мы здесь! Да, фонари, люди. Помогите! Кто-то пришел. Мы здесь!»

В самолете находились 16 человек. «По предварительным данным, на борту 14 человек и два члена экипажа», — уточнили в пресс-службе МЧС РФ (изначально сообщалось о 12 пассажирах и двух членах экипажа). В ведомстве рассказали, что ЧП произошло около 18.15 мск (23.15 по местному времени). По некоторым данным, о ЧП сообщила пассажирка, которая позвонила в службу 112.

По данным источника «Интерфакса», крушение произошло во время второго захода самолета на посадку. «Самолет летел из Иркутска в Казачинск. Заходил на посадку со второго раза, пропал с радаров», — сказал представитель авиакомпании «СиЛа».

Рассматриваются несколько причин крушения: отказ двигателя, а также ошибка управления самолетом в условиях тумана. Приоритетной считается версия об отказе техники.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»)», — отметили в СК.