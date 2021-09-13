Пилот L-410 рассказал о причинах крушения самолета

Причиной крушения пассажирского самолета L-410 стало то, что пилоты слишком сильно снизились и не заметили в тумаке сопку. Такую версию авиакатастрофы изложил выживший пилот самолета L-410 Николай Махнутин.
«Катастрофа произошла, так как во время захода на второй круг пилоты взяли слишком низкую высоту. Из-за сильного тумана они не заметили сопку и столкнулись с ней», — пишет радио «Говорит Москва» в своем telegram-канале.
Об авиакатастрофе стало известно вечером 12 сентября. Воздушное судно нашли в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. 12 человек пострадало, четверо погибли.