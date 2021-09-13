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Пилот L-410 рассказал о причинах крушения самолета

Ura.Ruиещё 2
1 час назад

Причиной крушения пассажирского самолета L-410 стало то, что пилоты слишком сильно снизились и не заметили в тумаке сопку. Такую версию авиакатастрофы изложил выживший пилот самолета L-410 Николай Махнутин.

Пилот L-410 рассказал о причинах крушения самолета
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Катастрофа произошла, так как во время захода на второй круг пилоты взяли слишком низкую высоту. Из-за сильного тумана они не заметили сопку и столкнулись с ней», — пишет радио «Говорит Москва» в своем telegram-канале.

Об авиакатастрофе стало известно вечером 12 сентября. Воздушное судно нашли в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. 12 человек пострадало, четверо погибли.

Происшествия,Катастрофы,Радиостанция "Говорит Москва",
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