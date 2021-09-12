Названы причины крушения L-410 под Иркутском

Падение пассажирского самолета L-410 в Иркутской области могло произойти из-за ошибки пилотов в условиях тумана и отказа двигателя. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что L-410 дважды пытался зайти на посадку, которая была осложнена сильным туманом. Во время второй попытки самолет разбился.

Очевидцы ЧП обнаружили самолет в нескольких километрах от посадочной полосы. Им удалось вытащить нескольких выживших пассажиров, пишет «Интерфакс».

РИА «Новости» со ссылкой на СКР сообщает, что все пассажиры самолета живы. В то же время, Mash со ссылкой на выживших в аварии пассажиров пишет, что погиб пилот L-410.

По поручению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).