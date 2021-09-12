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Мигранты устроили драку с поножовщиной во время празднования дня рождения

News.ru
25 минут назад

В городе Луга Ленинградской области произошла драка с участием мигрантов. Это случилось во время празднования дня рождения одного из них, сообщает 78.ru.

Массовая драка произошла в Ленинградской области
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Как уточнили в правоохранительных органах, во время внезапно вспыхнувшей ссоры именинник напал на одну из присутствовавших женщин и ударил её ножом в ногу. Задержаны трое граждан Армении.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь, её жизнь сейчас вне опасности. Сотрудники правоохранительных органов изъяли три ножа и возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в целях борьбы с хулиганством и нарушением миграционного законодательства нелегальных мигрантов нужно наказывать высылкой из страны и запретом въезда.

Он добавил, что такая практика начата и будет продолжаться. По мнению мэра, мигрантам не запрещают приезжать в страну для работы, но им стоит соблюдать общественный порядок.

До этого сообщалось, что из России депортированы 37 иностранных граждан — участников массового конфликта, произошедшего в начале августа в подмосковных Мытищах. По итогам конфликта было составлено 134 административных протокола о нарушении правил миграционного учёта, мелком хулиганстве и потреблении алкоголя и наркотиков в запрещённых и общественных местах.

Происшествия,Сергей Собянин,МВД,Ленинградская Область,Луга,Армения,
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