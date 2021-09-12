В субботу, 11 сентября, в один из тюменских автосалонов ворвался 54-летний мужчина с винтовкой в руках. По данным агентства «Федерал Пресс», он требовал расторгнуть договор, заключённый ранее — мужчину возмутило, что ему навязали страховку от несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. Охрана вовремя разоружила визитёра и вызвала полицию.

На видео с инцидентом попал момент, когда охранники салона «Форвард-Авто» скрутили мужчину и отобрали у него ружьё. Это произошло ещё до приезда полиции. Позднее оказалось, что винтовка была пневматической. Сам задержанный заявил, что просто нёс «воздушку» сыну.

По информации источника Znak.com, нападавший страдает психическим расстройством. После задержания мужчину привлекли к административной ответственности. Полиция считает, что он не собирался принести вред окружающим.

В июле мужчина захватил заложников в отделении Сбербанка в Тюмени и потребовал 15 млн рублей. Спустя два с половиной часа его задержали.

Весной в Северодвинске 54-летний мужчина захватил заложницу в офисе фирмы по выдаче микрозаймов из-за угроз коллекторов. Он захотел извинений от директора фирмы за подобные методы работы с должниками. Впоследствии захватчик сдался полиции, у него изъяли обрез охотничьего ружья и патроны.