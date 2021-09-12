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В Екатеринбурге жильцов дома эвакуировали из-за мужчины с гранатой

Ювелина Бернст
35 минут назад

В Екатеринбурге силовики оцепили дом на Союзной, 27 из-за мужчины, который забаррикадировался в квартире с гранатой, передает Е1.ru.

Многоэтажный дом эвакуировали из-за мужчины с гранатой в Екатеринбурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всех жильцов дома пришлось эвакуировать.

По данным портала, во дворе дома дежурят несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

«Весь дом оцеплен. На гражданских машинах приехали с автоматами и в касках», — рассказала одна из свидетелей происходящего.

Другой очевидец сообщил, что на место событий в районе Автовокзала прибыли «все возможные службы и ведомства».

Также сообщается, что силовики вывели мужчину из подъезда.

Происшествия,МВД,Екатеринбург,
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