Многоэтажный дом эвакуировали из-за мужчины с гранатой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики оцепили дом на Союзной, 27 из-за мужчины, который забаррикадировался в квартире с гранатой, передает Е1.ru.
Всех жильцов дома пришлось эвакуировать.
По данным портала, во дворе дома дежурят несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.
«Весь дом оцеплен. На гражданских машинах приехали с автоматами и в касках», — рассказала одна из свидетелей происходящего.
Другой очевидец сообщил, что на место событий в районе Автовокзала прибыли «все возможные службы и ведомства».
Также сообщается, что силовики вывели мужчину из подъезда.