Многоэтажный дом эвакуировали из-за мужчины с гранатой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики оцепили дом на Союзной, 27 из-за мужчины, который забаррикадировался в квартире с гранатой, передает Е1.ru.

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Всех жильцов дома пришлось эвакуировать.

По данным портала, во дворе дома дежурят несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

«Весь дом оцеплен. На гражданских машинах приехали с автоматами и в касках», — рассказала одна из свидетелей происходящего.

Другой очевидец сообщил, что на место событий в районе Автовокзала прибыли «все возможные службы и ведомства».