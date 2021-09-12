В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за опасности смерчей над Черным морем. Предупреждение действует в течение всего воскресенья, 12 сентября, сообщает Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

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«12 сентября 2021г., на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем», - сказано в сообщении.

Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха у воды, избегать открытой местности, не покидать помещения и не оставлять детей без присмотра.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.