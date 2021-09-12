Под Киевом нашли мертвым украинского судью

В селе Погреба Киевской области полиция нашла мертвым украинского судью Печорского районного суда Виталия Писанца. Об этом сообщает «Страна.ua».

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По данным правоохранителей, накануне гибели судья отдыхал и выпивал в компании с адвокатом Петром Онопенко и следователем Соломенского районного управления полиции Евгением Хоменко.

При опросе участников происшествия выяснилось, что во время посиделок с употреблением спиртных напитков между Хоменко и Писанцом произошла словесная перепалка. Конфликт закончился небольшой потасовкой, в ходе которой следователь ударил судью рукой по лицу. Потом мужчины успокоились и продолжили выпивать.

Однако по прошествии 40 минут у судьи внезапно пошла кровь из носа, посинело лицо, он упал. Хоменко и Онопенко попытались оказать ему медицинскую помощь. Адвокат и следователь вызвали скорую и полицию, но врачи только констатировали смерть Писанца.