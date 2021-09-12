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Опубликовано видео с церемонии прощания с режиссером Александром Мельником

Александр Кузьмин
37 минут назад

В субботу в московском Храме-музее святителя Николая в Толмачах прошла церемония прощания с режиссером Александром Мельником, погибшим на месте проведения межведомственных арктических учений в Норильске.

На видео участники траурной церемонии идут к церкви с цветами, а после отпевания провожают похоронную процессию.

По словам настоятеля храма протоиерея Николая (Соколова), на прощание с режиссером пришли около 200 человек, в том числе представители Госдумы и Фонда Андрея Первозванного.

По информации МЧС России, Александр Мельник погиб в среду, сорвавшись с обрыва в Норильске, где работал над документальным фильмом о развитии Арктического региона и Северного морского пути. При попытке его спасения также погиб глава МЧС Евгений Зиничев.

63-летний кинематографист известен как режиссер фильмов "Новая земля" и "Территория". Сообщается, что Александр Мельник будет похоронен в подмосковной деревне Афинеево.

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