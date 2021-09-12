«Арбузное отравление»: в доме на Совхозной улице заметили странный переезд

Рабочие съехали из дома на Совхозной улице в Москве, в котором случилось массовое отравление, передает РЕН ТВ.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

По словам корреспондента телеканала, он увидел на улице мужчин, сворачивающих матрасы у подъезда. Они рассказали, что делали ремонт в одной из квартир, но после скандала с «арбузным отравлением» решили покинуть дом по собственному желанию. При этом они не назвали причину данного решения.

Согласно некоторым данным, рабочие делали капитальный ремонт, но сами они это не подтвердили.

8 сентября семья приобрела арбуз в магазине «Магнит», который находится в доме на Совхозной улице в Москве. Половину плода съели 61-летняя Валентина Николаевна, ее 38-летняя дочь Елена и 15-летняя девочка. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались. Мать семейства находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Вскоре этот «Магнит» опечатали.

Затем за медицинской помощью обратились родители двоих мальчиков 9 и 11 лет, причем у одного из них в результате диагностировали коронавирус, а также двух девочек-подростков и молодого человека. Госпитализация также потребовалась двум женщинам из других домов, расположенных на той же улице.