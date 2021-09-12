«Вокруг царила паника, полицейские кричали: «На север!»

Крупнейший теракт в истории человечества произошел ровно 20 лет назад. 11 сентября 2001 года весь мир замер у экранов телевизоров, транслировавших атаку террористов на здания Всемирного торгового центра и Пентагона. Трагедия унесла жизни 2977 человек — граждан 92 государств. «Газета.Ru» вместе с соотечественниками, ставшими свидетелями атаки, вспоминает события трагического дня.

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11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошла серия терактов, унесшая жизни почти трех тысяч человек. Два самолета Boeing 767, захваченные террористами "Аль-Каиды" (организация запрещена в России), врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, еще один самолет — Boeing 757 — рухнул на здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый угнанный террористами Boeing 757 (United Airlines рейс 93) не достиг цели из-за сопротивления людей на борту и упал в графстве Соммерсет штата Пенсильвания. Боинги авиакомпаний American Airlines и United Airlines были угнаны террористами-смертниками.

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Позже личности всех 19 террористов были установлены: среди них были уроженцы Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ливана, находившиеся в штатах законно, а некоторые даже обучались в американских летных школах.

"Я понял, что случилось что-то экстренное"

В день трагедии в Нью-Йорке находился журналист Александр Братерский, впоследствии - политический обозреватель "Газеты.Ru". В Штаты он отправился в качестве переводчика с группой "Тату". Популярные во всем мире девушки из России 9 сентября получили награду MTV. Весь состав делегации улетел на следующий день, а Братерский остался. Ночь с 10 на 11 сентября он провел в спортзале на Брайтон-Бич, а утром отправился на Манхэттен. Это было теплое утро, которое не предвещало никакой беды. Люди в метро и на улицах были одеты по-летнему легко: яркие майки, шорты, платья.

"Я ехал на метро в сторону Уолл-Стрит. Около девяти утра из окна вагона увидел, как горит одна из башен ВТЦ, на Канал-Стрит поезд остановился и по громкой связи сообщили об эвакуации пассажиров.

Я понял, что случилось что-то экстренное. Полиция организовывала людей, чтобы эвакуировать на север, в Нью-Джерси, на паромах и поездах. По расстоянию это как из Москвы ехать в Мытищи. Сразу подумал, что это террористический акт. Вокруг царила паника, многие плакали, полицейские кричали: "На север!".

Выйдя со станции, я стал звонить по телефону-автомату в редакцию "Нашего радио", где работал тогда, и транслировать происходящее. Было видно, как с верхних этажей башни прыгают люди", - рассказал он.

Рейс 11 врезался в северную башню ВТЦ между 93-м и 99-м этажами. Самолет практически провалился в здание, перерезал лестничные проходы, засыпал их обломками, преграждая путь тем, кто пытался выбраться. Тонны авиационного керосина спровоцировали мощнейший пожар. Северная башня ВТЦ полностью рухнула через 1 час и 41 минуту. Никто из оказавшихся на верхних этажах не выжил.

Отель "Мариотт", находившийся между башнями, тоже был разрушен. Вскоре на скорости почти 1000 км/ч рейс 175 врезался в южную башню между 78-м и 85-м этажами. Части самолета пробили здание насквозь и разлетелись на несколько кварталов.

Разрушение второй башни, как и первой, транслировалось американскими телеканалами в прямом эфире.

"В кафе по CNN показывали, как падают башни. Люди сидели молча в каком-то оцепенении, только вилки по тарелкам стучали иногда. Скорые помощи, звуки сирен. Потом я поехал на Брайтон-Бич. Полиция, пожарные службы, выступление мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани очень сплотили людей на улицах города", - вспоминает Братерский.

На следующий день он отправился помогать коллеге в агентство UPN. По пути купил в сувенирной лавке статуэтку башен ВТЦ. Башен, на месте которых посреди Манхэттена остались лишь обломки, пепелище и зияющая дыра, засосавшая в воронку террористического акта тысячи жизней. Помимо офисных сотрудников, не успевших выбраться, в процессе спасработ погиб 341 пожарный, около 10 медиков 60 полицейских.

"12 сентября позвонили участники группы "Тату" и продюсер Иван Шаповалов. Тогда все были в шоке от того, сколько людей погибло. Песня группы "Я сошла с ума", с которой они получили премию, так и ассоциируется у меня с серией терактов 11 сентября 2001 года. Тогда словно весь мир сошел с ума", - поделился журналист.

"Бабочки в животе первый и последний раз в жизни"

Грег Вайнер, в прошлом предприниматель с фирмой в шесть сотрудников на Манхэттене, а теперь политолог, тоже застал события 11 сентября в Нью-Йорке. Он плыл на работу на пароме примерно в 20 км от ВТЦ и услышал страшный звон. Поднял глаза и увидел, как сотряслась одна из башен. "Раздался страшный удар, ее потрясло, пошел белый дым. Это потрясение гигантского масштаба, когда ты видишь, как все рушится на твоих глазах. Первый и последний раз в жизни я испытал чувство, что зовут "бабочками в животе".

Манхэттен - остров, соединенный с материком тоннелями и мостами. И вдруг все оказалось перекрыто. И понял, что выход только один - через Гудзон идут паромы. На них народ потом и вывозили массово", - рассказал Вайнер.

Оглушительный звон в ушах стоял еще долго, но в тот момент предприниматель стал думать только о том, как забрать дочь из школы, которая находилась на 86-й улице в Вест-Сайде. Среди множества обеспокоенных, будто сошедших с ума людей, летящих непонятно откуда бумаг и пепла, Вайнер искал такси.

"Американские таксисты бесплатно подвозили тех, кого могли, это правда. Но мне попался "гастарбайтер": те, кто приехал на заработки, пользовался трагедией и заламывал цену в 2-3 раза выше счетчика", - уточнил он.

У него сел телефон и, несмотря на экстренную ситуацию, ему никто не дал позвонить на ресепшенах в отелях Вест-Сайда. Найдя дочь, он посадил ее и одноклассницу на паром, а сам отправился отпускать сотрудников на Манхэттен.

"На улицах стояло огромное количество плачущих и растерянных женщин, они не понимали, куда им идти, не могли дозвониться до своих детей, мужей. Манхэттен очень динамичный, энергетически заряженный микрогород, где все спешат. И тут вместо бешеного делового движения, коротких едких офисных шуток, постоянных людских контактов образовалась гулкая тишина, запах гари, дым и плач на разные голоса. Такого сковывающего шока я никогда больше не испытывал", - признался Вайнер.

Истории чудесного спасения

Масштабы разрушений и последовательность событий были такими, что точную цифру погибших назвали лишь через полгода. Некоторые из тех, кому удалось начать путь из башен по пожарным выходам, так и не дошли до спасительного финала. На одного из выбравшихся мужчин упал человек, выпрыгнувший из окна, другого сразу после выхода из башни убила огромная балка рассыпающегося здания. Но были и те, кому невероятно повезло.

"Башни еще простояли какое-то время. Тысячам людей все же удалось спастись. У моего знакомого на 50-м этаже одной из башен был офис. Он руководил корпорацией и проспал совещание, назначенное на восемь утра. Это и спасло ему жизнь", - рассказал Вайнер.

Еще один его приятель по пути на Манхэттен получил штраф от полицейского и стал с ним ругаться. Из-за этого не попал вовремя в офис, ставший для многих смертельным капканом. Впоследствии он нашел того полицейского и долго благодарил.

Другого офисного сотрудника из северной башни спасла собака. Она спала под рабочим столом на 78-м этаже в офисе компании, лояльной к питомцам работников. Когда в 99-й этаж врезался самолет, она стала выводить своего хозяина. Несмотря на дым, растерянность и шум, Розелла вывела еще 30 человек на лестницу.

"Пока все бегали в панике, вокруг падали обломки, Розелла оставалась спокойной и помогала людям", — расскажет позже Хингсон, хозяин собаки.