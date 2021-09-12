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Неизвестные проникли в опечатанный "Магнит" на Совхозной улице

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Неизвестные сорвали полицейскую пломбу с двери супермаркета "Магнит" на Совхозной улице в Москве, который ранее был опечатан. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Неизвестные проникли в опечатанный "Магнит" на Совхозной улице
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Проникшие через заднюю дверь неизвестные осматривали стеллажи с фруктами. По словам правоохранителей, зашедшие в магазин люди не являлись сотрудники полиции. Иные подробности не сообщаются.

Ранее из дома, где находится магазин, госпитализировали ребенка и двух взрослых. Накануне семья ела арбуз, купленный в "Магните". Впоследствии женщины и подросток почувствовали себя плохо, их увезли на "скорой", однако спасти двоих из них врачи не смогли. Вскоре этот "Магнит" опечатали после отравления семьи. Затем за медицинской помощью обратились родители двоих мальчиков 9 и 11 лет, причем у одного из них в результате диагностировали коронавирус, а также двух девочек-подростков и молодого человека.

Госпитализация также потребовалась двум женщинам из других домов, расположенных на той же улице. Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из "Магнита" стать причиной происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,"Магнит",Генпрокуратура РФ,Москва,
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