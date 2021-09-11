Токсиколог заподозрил намеренное отравление россиян арбузом

Эксперту неизвестны случаи, когда арбуз стал причиной отравления с летальным исходом. По его словам, «такое возможно только, если у этой истории криминальный подтекст и арбуз был искусственно отравлен».

В свою очередь нутрициолог Нина Козлова добавила, что арбуз может спровоцировать нитритное или бактериальное отравление, когда речь идет о первом урожае, или когда корка повреждена и бактерии попадают в мякоть. Однако в обоих случаях летальный исход маловероятен, утверждает специалист, хотя тяжелые последствия и встречаются: от лихорадки до комы.

Накануне стало известно о смерти в Москве двух человек после того, как они съели арбуз, купленный в магазине у дома на Совхозной улице. Скончались 60-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, мать семейства в реанимации. Позднее из этого же дома с признаками отравления госпитализировали двух мальчиков-подростков из разных семей. После употребления арбуза, купленного в том же магазине, в больницу попали также девочки 12 и 17 лет и их сосед по квартире.