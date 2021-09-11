Появились подробности о состоянии отравленных арбузом девочек

Мама и дядя девочек, госпитализированных после отравления арбузом, рассказали об их состоянии, передает Telegram-канал Life shot.

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По их словам, девочек все время тошнит. Сейчас им поставили капельницы, чтобы почистить организм.

«Пока врачи ничего не говорят. Но, видимо, ситуация очень серьезная», - сказал дядя девочек.

Девушек 12 и 17 лет и их соседа по квартире госпитализировали с отравлением, после того, как они съели арбуз, купленный в магазине у дома на Совхозной улице в Москве.