Появились подробности о состоянии отравленных арбузом девочек

Мама и дядя девочек, госпитализированных после отравления арбузом, рассказали об их состоянии, передает Telegram-канал Life shot.
По их словам, девочек все время тошнит. Сейчас им поставили капельницы, чтобы почистить организм.
«Пока врачи ничего не говорят. Но, видимо, ситуация очень серьезная», - сказал дядя девочек.
Девушек 12 и 17 лет и их соседа по квартире госпитализировали с отравлением, после того, как они съели арбуз, купленный в магазине у дома на Совхозной улице в Москве.
Накануне стало известно о смерти двух человек из дома на Совхозной улице. Они тоже съели арбуз, купленный в том же магазине, что и девочки. Скончались 60-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, мать семейства в реанимации. Позднее из этого же дома с признаками отравления госпитализировали двух мальчиков-подростков из разных семей.