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Очевидцы рассказали подробности взрыва газа под Ельцом

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад

Сразу после взрыва жители соседних домов в поселке Солидарность бросились на место происшествия, некоторые не спали всю ночь, испугавшись цепной реакции, власти отключили газ и свет.

«Я слышала только, у меня окна с другой стороны дома, видела, как начали метаться люди, кто-то на машинах подальше, кто-то бегом к месту происшествия, муж спросил что случилось, как узнал – сразу оделся и побежал помогать», – рассказала каналу «360» жительница соседнего со взорвавшимся дома.

По ее словам, ее сосед выдел, как «дом разорвало».

«Он в компьютер в это время играл. Я испугалась, что пойдет цепная реакция, и мы тоже взлетим, документы и животных подмышку и на улицу выбежала. Сейчас все стихло», – добавила очевидец.

Сразу же после взрыва в соседних домах отключили газ, но свет уже дали.

Ранее прокурор Смоленской области заявил, что причиной взрыва газа стала неисправность оборудования.

До этого под завалами после взрыва газа в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом нашли тело третьего погибшего, им оказался пожилой мужчина, сообщил представитель экстренных служб.

Напомним, в результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Сообщалось, что жертвами стали женщина и ребенок. Прокуратура начала проверку. Следственным комитетом открыто уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,СКР,
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