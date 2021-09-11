Очевидцы рассказали подробности взрыва газа под Ельцом

Сразу после взрыва жители соседних домов в поселке Солидарность бросились на место происшествия, некоторые не спали всю ночь, испугавшись цепной реакции, власти отключили газ и свет.
«Я слышала только, у меня окна с другой стороны дома, видела, как начали метаться люди, кто-то на машинах подальше, кто-то бегом к месту происшествия, муж спросил что случилось, как узнал – сразу оделся и побежал помогать», – рассказала каналу «360» жительница соседнего со взорвавшимся дома.
По ее словам, ее сосед выдел, как «дом разорвало».
«Он в компьютер в это время играл. Я испугалась, что пойдет цепная реакция, и мы тоже взлетим, документы и животных подмышку и на улицу выбежала. Сейчас все стихло», – добавила очевидец.
Сразу же после взрыва в соседних домах отключили газ, но свет уже дали.
Ранее прокурор Смоленской области заявил, что причиной взрыва газа стала неисправность оборудования.
До этого под завалами после взрыва газа в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом нашли тело третьего погибшего, им оказался пожилой мужчина, сообщил представитель экстренных служб.
Напомним, в результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУМЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным. Сообщалось, что жертвами стали женщина и ребенок. Прокуратура начала проверку. Следственным комитетом открыто уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.