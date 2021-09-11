Очевидцы рассказали подробности взрыва газа под Ельцом

Сразу после взрыва жители соседних домов в поселке Солидарность бросились на место происшествия, некоторые не спали всю ночь, испугавшись цепной реакции, власти отключили газ и свет.

«Я слышала только, у меня окна с другой стороны дома, видела, как начали метаться люди, кто-то на машинах подальше, кто-то бегом к месту происшествия, муж спросил что случилось, как узнал – сразу оделся и побежал помогать», – рассказала каналу «360» жительница соседнего со взорвавшимся дома.

По ее словам, ее сосед выдел, как «дом разорвало».

«Он в компьютер в это время играл. Я испугалась, что пойдет цепная реакция, и мы тоже взлетим, документы и животных подмышку и на улицу выбежала. Сейчас все стихло», – добавила очевидец.

Сразу же после взрыва в соседних домах отключили газ, но свет уже дали.

Ранее прокурор Смоленской области заявил, что причиной взрыва газа стала неисправность оборудования.

До этого под завалами после взрыва газа в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом нашли тело третьего погибшего, им оказался пожилой мужчина, сообщил представитель экстренных служб.