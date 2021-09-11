В Москве заявили о неоднозначных причинах смерти съевших арбуз

В Москве семью из трех человек госпитализировали в больницу после того, как они съели арбуз из магазина «Магнит». Внучка и бабушка скончались, у матери стабилизировалось состояние здоровье, однако, через некоторое время ей вновь стало плохо и женщину увезли в реанимацию. Кроме того, в тот же день в больницу попала их соседка, а также сын другой соседки. Причины инцидента расследуются, однако ситуация выглядит неоднозначно. Выдвигаются различные версии об их смерти.

Фото: ТАСС ТАСС

«Магнит» отрицает вероятность причастности их продукта к отравлению

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В пресс-службе магазинов «Магнит» заявили, что лабораторная экспертиза не обнаружила отклонений от норм пищевой безопасности в арбузах, продававшихся в магазине. Кроме того, с прилавков магазина убрали всю партию арбузов до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Также стало известно, что поставщиком партии арбузов, продававшихся в магазине на Совхозной улице, является крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин». В «Магните» поставщика назвали крупнейшим российским производителем бессемянных арбузов. Глава КФХ Алексей Каныгин заверил, что качество их продукции «на голову превосходит европейские арбузы».

Неоднозначные причины смерти

Telegram-канал Mash сообщил, что причиной смерти 15-летней девочки стала полиорганная недостаточность. В документах ДГКБ 9, куда она поступила с симптомами сильного отравления, сказано, что пациентка погибла из-за отказа внутренних органов.

Соседка семьи, в которой умерли двое человек, рассказала, что ее сын почувствовал себя плохо в тот же день, что и скончавшиеся, однако, по словам женщины, ее сын не ел арбуз. Москвичка сомневается в том, что ее ребенок отравился.

Позже состояние ее сына улучшилось, рвота прошла. Мальчик жаловался на боли в животе, было подозрение на кишечную инфекцию.

Жительница соседнего дома на Совхозной улице, откуда увезли пострадавших заявила, что обнаружила в супермаркете, где был куплен арбуз, бананового паука, который мог стать причиной инцидента.

Сосед погибших бабушки с внучкой, рассказал об их семье. По его словам, у них была порядочная, приличная семья. Бабушка была на пенсии и следила за своим здоровьем. Кроме того, он также усомнился в том, что причиной произошедшего является отравление арбузом.

Заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени И.И. Мечникова Виктор Шилов считает, что причиной летального отравления арбузом может быть намеренное отравление ягоды, поскольку в ином случае умереть от употребления этого плода нельзя.

Однако, нутрициолог Нина Козлова отметила, что съев арбуз есть вероятность отравиться от содержащихся в нем нитратов или бактерий, попавших через треснувшую корку плода. Исход в таком случае не должен стать летальным, но состояние пострадавшего может оказаться крайне тяжелым.

Специалисты прибыли в дом погибших в защитных костюмах. Они проверили все продукты в квартире и оценили дом на факт утечки газа.

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