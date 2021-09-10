Поставщик ответил на сообщения о смерти поевших арбуза москвичей

Глава крупнейшего российского производителя бессемянных арбузов, крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Каныгин заявил, что ручается за качество каждого арбуза, пишет News.ru.
«Мы отвечаем за качество своих арбузов, на каждый из них мы клеим наклейку со своим брендом, нам не стыдно за свой продукт. Мы поставляем эти арбузы в Европу, они проверяют каждую машину, наше качество на голову превосходит европейские арбузы. Вся наша продукция проходит регулярные лабораторные проверки, я ручаюсь за качество каждого арбуза, — сказал Каныгин.
Комментарий Каныгина издание получило через пресс-службу сети розничных магазинов «Магнит», где семья, в которой от отравления погибли бабушка и 15-летняя внучка, купила арбуз.
Как отмечается, продукция хозяйства поставляется не только в «Магнит», но и в другие сети. Поставщик сотрудничает с розничной сетью в расследовании обстоятельств случившегося.
Ранее СМИ сообщали, что 15-летняя девочка и ее бабушка умерли в больнице после того, как поели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве. Мама девочки также была госпитализирована с признаками отравления, ее состояние врачам удалось стабилизировать. Отец семьи не пострадал, он не ел арбуз.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».
Позже стало известно, что еще двое детей из того же дома госпитализированы с симптомами отравления.