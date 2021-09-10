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Поставщик ответил на сообщения о смерти поевших арбуза москвичей

Елена Прошина
35 минут назад

Глава крупнейшего российского производителя бессемянных арбузов, крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Каныгин заявил, что ручается за качество каждого арбуза, пишет News.ru.

Поставщик ответил на сообщения о смерти поевших арбуза москвичей
Фото: ТАССТАСС

«Мы отвечаем за качество своих арбузов, на каждый из них мы клеим наклейку со своим брендом, нам не стыдно за свой продукт. Мы поставляем эти арбузы в Европу, они проверяют каждую машину, наше качество на голову превосходит европейские арбузы. Вся наша продукция проходит регулярные лабораторные проверки, я ручаюсь за качество каждого арбуза, — сказал Каныгин.

Комментарий Каныгина издание получило через пресс-службу сети розничных магазинов «Магнит», где семья, в которой от отравления погибли бабушка и 15-летняя внучка, купила арбуз.

Названа причина смерти отравившейся арбузом девочки

Как отмечается, продукция хозяйства поставляется не только в «Магнит», но и в другие сети. Поставщик сотрудничает с розничной сетью в расследовании обстоятельств случившегося.

Ранее СМИ сообщали, что 15-летняя девочка и ее бабушка умерли в больнице после того, как поели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве. Мама девочки также была госпитализирована с признаками отравления, ее состояние врачам удалось стабилизировать. Отец семьи не пострадал, он не ел арбуз.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».

Позже стало известно, что еще двое детей из того же дома госпитализированы с симптомами отравления.

Происшествия,"Магнит",СКР,
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