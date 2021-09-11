"Дедовщиной" в детсаду заинтересовался глава СК

Инцидент произошёл в одном из частных детских садов. Он попал на видео, а затем и в местные СМИ. На кадрах один из мальчиков бьёт другого и бегает по нему, лежащему на траве. При этом со ссылкой на мать пострадавшего ребёнка сообщается, что о происшествии дирекция садика ей не рассказала, а узнала о нём она только после просмотра записи видеокамер. Женщина также рассказала, что у сына задержка в развитии речи.