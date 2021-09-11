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Избиением двухлетнего мальчика в детском саду Краснодара заинтересовался глава СКР

Говорит Москваиещё 1
1 час назад

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю доложить об обстоятельствах ЧП.

"Дедовщиной" в детсаду заинтересовался глава СК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошёл в одном из частных детских садов. Он попал на видео, а затем и в местные СМИ. На кадрах один из мальчиков бьёт другого и бегает по нему, лежащему на траве. При этом со ссылкой на мать пострадавшего ребёнка сообщается, что о происшествии дирекция садика ей не рассказала, а узнала о нём она только после просмотра записи видеокамер. Женщина также рассказала, что у сына задержка в развитии речи.

Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,
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