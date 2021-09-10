Названа причина смерти отравившейся арбузом девочки

Отказ внутренних органов стал причиной смерти 15-летней Полины Ефремовой, которая вместе с семьей ела купленный в московском магазине арбуз. Об этом пишет Mash.

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Как сообщает канал, Полина поступила в ДГКБ 9 с симптомами сильного отравления и позже умерла. В документах в качестве причины смерти указан отказ внутренних органов. Ожидаются результаты экспертизы тканей.

По данным канала, в настоящее время к дому на Совхозной улице, где жила семья, приехали специалисты в защитных костюмах, они будут осматривать жителей.

Ранее СМИ сообщали, что 15-летняя девочка и ее бабушка умерли в больнице после того, как поели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Мама девочки также была госпитализирована с признаками отравления, ее состояние врачам удалось стабилизировать. Отец семьи не пострадал, он не ел арбуз.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».