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Названа причина смерти отравившейся арбузом девочки

Елена Прошина
27 минут назад

Отказ внутренних органов стал причиной смерти 15-летней Полины Ефремовой, которая вместе с семьей ела купленный в московском магазине арбуз. Об этом пишет Mash.

Названа причина смерти отравившейся арбузом девочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает канал, Полина поступила в ДГКБ 9 с симптомами сильного отравления и позже умерла. В документах в качестве причины смерти указан отказ внутренних органов. Ожидаются результаты экспертизы тканей.

По данным канала, в настоящее время к дому на Совхозной улице, где жила семья, приехали специалисты в защитных костюмах, они будут осматривать жителей.

Госпитализированы соседи отравившейся арбузом семьи в Москве

Ранее СМИ сообщали, что 15-летняя девочка и ее бабушка умерли в больнице после того, как поели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Мама девочки также была госпитализирована с признаками отравления, ее состояние врачам удалось стабилизировать. Отец семьи не пострадал, он не ел арбуз.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».

Позже стало известно, что еще двое детей из того же дома госпитализированы с симптомами отравления.

Происшествия,"Магнит",СКР,
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