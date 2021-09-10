Четырех гаишников приговорили к 37 годам заключения

В городе Балаково Саратовской области четверо сотрудников ГИБДД осуждены на сроки от 8 до 10 лет лишения свободы за получение взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, с января 2018 года по ноябрь 2019 года гаишники собирали «дань» с водителей грузовиков на автотрассе Сызрань — Саратов — Волгоград. Полицейские проверяли дальнобойщиков на алкотестере, а затем говорили им, что они пьяны, и угрожали забрать права и машину. Водители были вынуждены платить, чтобы избежать наказания. Пятеро потерпевших передали в качестве взяток 200 тысяч рублей.