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Четырех российских гаишников приговорили к 37 годам заключения

Lenta.ru
1 час назад

В городе Балаково Саратовской области четверо сотрудников ГИБДД осуждены на сроки от 8 до 10 лет лишения свободы за получение взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Четырех гаишников приговорили к 37 годам заключения
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным ведомства, с января 2018 года по ноябрь 2019 года гаишники собирали «дань» с водителей грузовиков на автотрассе Сызрань — Саратов — Волгоград. Полицейские проверяли дальнобойщиков на алкотестере, а затем говорили им, что они пьяны, и угрожали забрать права и машину. Водители были вынуждены платить, чтобы избежать наказания. Пятеро потерпевших передали в качестве взяток 200 тысяч рублей.

Противоправные действия сотрудников полиции выявили оперативники службы собственной безопасности МВД.

Подсудимые не признали своей вины, однако суд счел полностью доказанным совершение ими инкриминируемых деяний. Им также назначены штрафы от 400 до 800 тысяч рублей.

Происшествия,ГИБДД,МВД,Саратовская Область,
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