Госпитализированы соседи отравившейся арбузом семьи в Москве

Двое детей из дома в Москве, где бабушка и внучка умерли, поев арбуза, попали в больницу с похожими симптомами. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

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Детям 9 и 11 лет. Причина болей в животе у них пока неизвестна.

«Московский комсомолец» сообщает, что один из отравившихся мальчиков 9 сентября поужинал домашней едой, лег спать и через несколько часов проснулся от боли в животе и рвотных позывов. Ребенку вызвали скорую.

По данным издания, мальчик не общался с соседской семьей, где произошло ЧП, и вряд ли ел тот же самый арбуз. Вместе с мамой ребенок сейчас находится в больнице, ему немного лучше.

Ранее СМИ сообщали, что 15-летняя девочка и ее бабушка умерли в больнице после того, как поели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Мама девочки также была госпитализирована с признаками отравления, ее состояние врачам удалось стабилизировать. Отец семьи не пострадал, он не ел арбуз.