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Еще трое человек в Москве госпитализированы из дома, где от отравления арбузом умерли два человека

ТК «Звезда»иещё 6
1 час назад

Из дома на Совхозной улице в Москве сегодня госпитализировали еще троих человек. Отмечается, что в всех симптомы отравления, в настоящее время жильцов доставили в инфекционную больницу, пишут «Известия».

В Москве госпитализированы еще три человека с симптомами отравления
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Накануне в этом же доме в результате отравления арбузом умерли пенсионерка и 15-летняя девочка. Мать подростка находится в больнице.

Сообщается, что арбуз был куплен в супермаркете. Примерно через несколько часов после его употребления у всех членов семьи проявились симптомы отравления. Все трое были госпитализированы, но спасти пожилую женщину и ее внучку не удалось.

Позже с симптомами отравления была госпитализированан еще одна женщина, однако арбуз она не ела.

В торговой сети, где мог быть куплен отравленный фрукт, проводится проверка.

Происшествия,газета "Известия",Москва,
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