Токсиколог увидел в истории со смертью от арбуза криминал

История смертельного отравления арбузом двух москвичек выглядит, как криминальная драма, считает заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени Мечникова Виктор Шилов, пишет «Московский комсомолец».

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«На моей памяти еще не было такого, чтобы арбуз стал причиной отравления с летальным исходом», - сказал медик.

По его словам, это возможно только арбуз отравили искусственно, и у этой истории криминальный подтекст.

В свою очередь нутрициолог Нина Козлова пояснила, что в случае с арбузом возможны два вида отравления: нитритное и бактериальное. Нитритное возникнуть, когда человек пробует первый урожай, бактериальное - если повреждена и внутрь попадают вредоносные бактерии.

«В обоих случаях летальный исход маловероятен, но тяжелые последствия встречаются: от лихорадки до комы», - сказала Козлова.

Она посоветовала не покупать треснувшие экземпляры, а также проверять арбузы на нитраты, бросив для этого кусочек мякоти в стакан с прохладной водой. Окрашенная вода говорит о наличии нитратов.

Издание уточняет, что предельно допустимой концентрацией нитратов для арбуза является 60 мг/кг на кг, для дынь - 90 мг/кг.

Ранее СМИ сообщали, что 15-летняя девочка и ее бабушка умерли в больнице после того, как поели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Мама девочки также была госпитализирована с признаками отравления, ее состояние врачам удалось стабилизировать. Отец семьи не пострадал, он не ел арбуз.