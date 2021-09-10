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Токсиколог увидел в истории со смертью от арбуза криминал

Елена Прошина
1 час назад

История смертельного отравления арбузом двух москвичек выглядит, как криминальная драма, считает заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени Мечникова Виктор Шилов, пишет «Московский комсомолец».

Токсиколог увидел в истории со смертью от арбуза криминал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На моей памяти еще не было такого, чтобы арбуз стал причиной отравления с летальным исходом», - сказал медик.

По его словам, это возможно только арбуз отравили искусственно, и у этой истории криминальный подтекст.

В свою очередь нутрициолог Нина Козлова пояснила, что в случае с арбузом возможны два вида отравления: нитритное и бактериальное. Нитритное возникнуть, когда человек пробует первый урожай, бактериальное - если повреждена и внутрь попадают вредоносные бактерии.

«В обоих случаях летальный исход маловероятен, но тяжелые последствия встречаются: от лихорадки до комы», - сказала Козлова.

"Магнит" снял с продажи арбузы после смерти двух человек от отравления

Она посоветовала не покупать треснувшие экземпляры, а также проверять арбузы на нитраты, бросив для этого кусочек мякоти в стакан с прохладной водой. Окрашенная вода говорит о наличии нитратов.

Издание уточняет, что предельно допустимой концентрацией нитратов для арбуза является 60 мг/кг на кг, для дынь - 90 мг/кг.

Ранее СМИ сообщали, что 15-летняя девочка и ее бабушка умерли в больнице после того, как поели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Мама девочки также была госпитализирована с признаками отравления, ее состояние врачам удалось стабилизировать. Отец семьи не пострадал, он не ел арбуз.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».

Происшествия,Нина Козлова,Виктор Шилов,"Магнит",СКР,Московский комсомолец,
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