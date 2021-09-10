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"Магнит" снял с продажи арбузы после смерти двух человек от отравления

Елена Прошина
1 час назад

Розничная сеть «Магнит» убрал из продажи для про веркивсе партии арбузов в магазине на Совхозной улице в Москве после смерти двух человек от отравления. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сети.

"Магнит" снял с продажи арбузы после смерти двух человек от отравления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе сообщили, что магазин продолжает работать.

«Мы начали проводить внутреннее расследование и планируем еще раз проверить все партии арбузов. Они будут изъяты из продажи до завершения расследования», — сообщил сотрудник пресс-службы изданию.

Ранее СМИ сообщали, что 15-летняя девочка и ее бабушка умерли в больнице после того, как поели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Мама девочки также была госпитализирована с признаками отравления, ее состояние врачам удалось стабилизировать. Отец семьи не пострадал, он не ел арбуз.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».

Происшествия,"Магнит",СКР,Газета.Ru,Москва,
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