В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

СК возбудил уголовное дело после отравления двух человек арбузом

Газета.Ruиещё 13
3 часа назад

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления семьи арбузом в Москве, в результате которого скончались пожилая женщина и ее внучка. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК. Дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. По предварительной информации, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. По информации СМИ, пожилая женщина и девочка умерли. В настоящее время следователи выехали в больницу. Ранее сообщалось, что семья после ужина ела арбуз, купленный в сети супермаркетов "Магнит". Спустя несколько часов у троих членов семьи началась сильная рвота. Врачи "скорой" не госпитализировали пострадавших, приняв симптомы за отравление. Однако позднее, когда здоровье их стало ухудшаться, медики "скорой" отвезли всех в больницу. Тем не менее врачам не удалось спасти бабушку. Она скончалась 9 сентября, на следующий день умерла и девочка. Состояние матери девочки удалось стабилизировать. После случившегося все арбузы в "Магните" на улице Совхозной в Москве были изъяты из продажи.

СК возбудил уголовное дело после отравления двух человек арбузом
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Происшествия,"Магнит",СКР,Москва,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители