СК возбудил уголовное дело после отравления двух человек арбузом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления семьи арбузом в Москве, в результате которого скончались пожилая женщина и ее внучка. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК. Дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. По предварительной информации, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. По информации СМИ, пожилая женщина и девочка умерли. В настоящее время следователи выехали в больницу. Ранее сообщалось, что семья после ужина ела арбуз, купленный в сети супермаркетов "Магнит". Спустя несколько часов у троих членов семьи началась сильная рвота. Врачи "скорой" не госпитализировали пострадавших, приняв симптомы за отравление. Однако позднее, когда здоровье их стало ухудшаться, медики "скорой" отвезли всех в больницу. Тем не менее врачам не удалось спасти бабушку. Она скончалась 9 сентября, на следующий день умерла и девочка. Состояние матери девочки удалось стабилизировать. После случившегося все арбузы в "Магните" на улице Совхозной в Москве были изъяты из продажи.