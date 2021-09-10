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Звезду "Молокососов" Кэтрин Прескотт сбил цементовоз

Газета.Ruиещё 1
32 минуты назад

Британскую актрису Кэтрин Прескотт сбил цементовоз в Нью-Йорке, рассказала ее сестра-близнец Меган в Instagram. 30-летняя актриса, сыгравшая Эмили Фитч в сериале "Молокососы" и Картер в сериале "В поисках Картер", находится в реанимации.

Звезду "Молокососов" Кэтрин Прескотт сбил цементовоз
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По словам сестры, популярной бодибилдерши, инцидент произошел 7 сентября. У Прескотт в двух местах сломан таз, сломаны обе ноги, стопа и левая рука.

Женщина чудом избежала паралича, но травмы могут в дальнейшем повлиять на ее мобильность.

"Врачи надеются, что она выздоровеет, но это возможно сейчас только при должном уходе", - уточнила Меган.

После выписки Кэтрин Прескотт долгое время будет необходим круглосуточный уход, который хочет обеспечить сестра, в настоящее время находящаяся в Великобритании. Пока ей отказывают во въезде в США из-за коронавирусных ограничений. Ранее сообщалось, что звезда "Зачарованных" Алисса Милано попала в ДТП.

Происшествия,Алисса Милано,Нью-Йорк,
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