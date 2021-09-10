Звезду "Молокососов" Кэтрин Прескотт сбил цементовоз

Британскую актрису Кэтрин Прескотт сбил цементовоз в Нью-Йорке, рассказала ее сестра-близнец Меган в Instagram. 30-летняя актриса, сыгравшая Эмили Фитч в сериале "Молокососы" и Картер в сериале "В поисках Картер", находится в реанимации.

Фото: Global Look Press Global Look Press

По словам сестры, популярной бодибилдерши, инцидент произошел 7 сентября. У Прескотт в двух местах сломан таз, сломаны обе ноги, стопа и левая рука.

Женщина чудом избежала паралича, но травмы могут в дальнейшем повлиять на ее мобильность.

"Врачи надеются, что она выздоровеет, но это возможно сейчас только при должном уходе", - уточнила Меган.